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НСЗУ заключила договоры с более 1,6 медучреждениями на оказание экстренной медпомощи

Киев • УНН

 • 19513 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По Программе медицинских гарантий НСЗУ заключила более 3800 договоров с 1675 медучреждениями, которые оказывают специализированную и экстренную медицинскую помощь и выплатила им почти 52 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

НСЗУ заключила договоры с более 1,6 медучреждениями на оказание экстренной медпомощи

"В 2020 году НСЗУ заключила более 3800 договоров с 1675 медучреждениями, которые оказывают специализированную и экстренную медицинскую помощь. НСЗУ выплатила им почти 52 миллиарда гривен. ТОП-3 специализированных учреждений по размеру оплат от НСЗУ: городская клиническая больница № 4 города Днепр - получила почти 311 млн грн, Одесский областной онкологический диспансер - получил по договору с НСЗУ более 235 млн грн и Львовская областная клиническая больница - получила более 234 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по программе медицинских гарантий финансирование лечения онкологических заболеваний было увеличено на 70% по сравнению с предыдущим годом. Все онкологические диспансеры страны, заключившие контракт с НСЗУ, получили значительно больше, чем при субвенции. НСЗУ законтрактовала 118 медицинских учреждений на оказание услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний и выплатила этим заведениям более 2,8 млрд грн.

"В Программе медицинских гарантий определено 5 приоритетных медицинских услуг. К учреждениям, оказывающим такую помощь, НСЗУ при контрактировании выдвигала повышенные требования о наличии необходимого оборудования, врачей и медперсонала соответствующей квалификации. Оплата за оказанные услуги происходит по повышенному тарифу. НСЗУ выплатила этим заведениям почти 4 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Так, из них:

- 1,4 миллиарда гривен - за помощь при родах;

- 1,2 миллиарда гривен - за лечение острого мозгового инсульта;

- 811 миллионов гривен - за помощь в сложных неонатальных случаях;

- 348 миллионов гривен - за лечение острого инфаркта миокарда;

- 117 млн грн за проведенные инструментальные обследования для ранней диагностики онкозаболеваний.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что с 1 января прекращается финансирование медицинской системы.

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