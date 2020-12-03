НСЗУ: думка про те, що тільки рішення лікаря є безумовним благом для пацієнта - застаріла

"Хочу наголосити на такому важливому аспекті, як повага до автономії пацієнта. У тому числі - пацієнта з інвалідністю. У медичній практиці України тривалий час переважала думка, що тільки лікар вирішує, що є безумовним благом для пацієнта. Такий підхід застарілий. Саме надання лікарем пацієнту всієї необхідної інформації сприяє його максимальній свободі у прийнятті рішень. Перед тим, як зробити вибір, пацієнт повинен знати про наслідки своєї згоди та відмови від певної дії. І ухвалювати рішення стосовно власного здоров’я, відповідно до своїх цінностей. Разом з тим, важлива і повага пацієнта до лікаря. Усі направлення на обстеження, процедури чи діагностику фахівець призначає не за бажанням пацієнта, а зважаючи на стан його здоров’я і керуючись своїми професійними знаннями", - повідомила Горошко.

За її словам, ефективна комунікація між лікарем і пацієнтом, яка базується на повазі і довірі - може зробити процес лікування комфортнішим, а результати кращими.

Нагадаємо, у МОЗ пропонують ввести в Україні презумпцію незгоди щодо щеплень.