НСЗУ: думка про те, що тільки рішення лікаря є безумовним благом для пацієнта - застаріла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Думка про те, що тільки лікар вирішує, що є безумовним благом для пацієнта - є застарілою і важлива повага до автономії людини. Про це під час брифінгу сказала директорка департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України Альона Горошко, передає кореспондент УНН.
"Хочу наголосити на такому важливому аспекті, як повага до автономії пацієнта. У тому числі - пацієнта з інвалідністю. У медичній практиці України тривалий час переважала думка, що тільки лікар вирішує, що є безумовним благом для пацієнта. Такий підхід застарілий. Саме надання лікарем пацієнту всієї необхідної інформації сприяє його максимальній свободі у прийнятті рішень. Перед тим, як зробити вибір, пацієнт повинен знати про наслідки своєї згоди та відмови від певної дії. І ухвалювати рішення стосовно власного здоров’я, відповідно до своїх цінностей. Разом з тим, важлива і повага пацієнта до лікаря. Усі направлення на обстеження, процедури чи діагностику фахівець призначає не за бажанням пацієнта, а зважаючи на стан його здоров’я і керуючись своїми професійними знаннями", - повідомила Горошко.
За її словам, ефективна комунікація між лікарем і пацієнтом, яка базується на повазі і довірі - може зробити процес лікування комфортнішим, а результати кращими.
Нагадаємо, у МОЗ пропонують ввести в Україні презумпцію незгоди щодо щеплень.