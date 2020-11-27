У МОЗ пропонують ввести в Україні презумпцію незгоди щодо щеплень

“Є стаття, яка сьогодні передбачає заміну презумпції згоди на презумпцію незгоди. Тобто, наразі для того, щоб провести щеплення в кабінеті щеплення, ти повинен підписати величезну кількість документів про те, що ти погоджуєшся зробити щеплення. Ми пропонуємо використати європейський підхід для того, щоб коли ти проводиш щеплення ти пишеш тільки про те, що ти ознайомлений з ризиками у разі, якщо ти відмовляєшся від вакцинації. Які негативні наслідки для здоров’я твоєї дитини це може викликати, які наслідки можуть запобігти. Таким чином просто люди, які будуть відмовлятися будуть брати відповідальність виключно на себе і нести цю відповідальність впродовж життя своїх дітей”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, від початку року в Україні зафіксували понад 1000 випадків кашлюку.