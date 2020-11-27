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У МОЗ пропонують ввести в Україні презумпцію незгоди щодо щеплень

У МОЗ пропонують ввести в Україні презумпцію незгоди щодо щеплень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я пропонують використати європейський досвід і замінити в Україні презумпцію згоди на презумпцію незгоди щодо щеплень. Про це час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

“Є стаття, яка сьогодні передбачає заміну презумпції згоди на презумпцію незгоди. Тобто, наразі для того, щоб провести щеплення в кабінеті щеплення, ти повинен підписати величезну кількість документів про те, що ти погоджуєшся зробити щеплення. Ми пропонуємо використати європейський підхід для того, щоб коли ти проводиш щеплення ти пишеш тільки про те, що ти ознайомлений з ризиками у разі, якщо ти відмовляєшся від вакцинації. Які негативні наслідки для здоров’я твоєї дитини це може викликати, які наслідки можуть запобігти. Таким чином просто люди, які будуть відмовлятися будуть брати відповідальність виключно на себе і нести цю відповідальність впродовж життя своїх дітей”, - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, від початку року в Україні зафіксували понад 1000 випадків кашлюку.

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