НСЗУ: мысль о том, что только решение врача является безусловным благом для пациента - устаревшая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Мысль о том, что только врач решает, что является безусловным благом для пациента - устарела и важно уважение к автономии человека. Об этом во время брифинга сказала директор департамента заказов медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко, передает корреспондент УНН.
"Хочу подчеркнуть такой важный аспект, как уважение к автономии пациента. В том числе - пациента с инвалидностью. В медицинской практике Украины длительное время преобладало мнение, что только врач решает, что является безусловным благом для пациента. Такой подход устарел. Именно предоставление врачом пациенту всей необходимой информации способствует его максимальной свободе в принятии решений. Перед тем, как сделать выбор, пациент должен знать о последствиях своего согласия и отказа от определенного действия. И принимать решение по собственному здоровью, в соответствии со своими ценностями. Вместе с тем, важно и уважение пациента к врачу. Все направления на обследование, процедуры или диагностику специалист назначает не по желанию пациента, а учитывая состояние его здоровья и руководствуясь своими профессиональными знаниями", - сообщила Горошко.
По ее словам, эффективная коммуникация между врачом и пациентом, которая основана на уважении и доверии - может сделать процесс лечения более комфортным, а результаты лучше.
Напомним, в Минздраве предлагают ввести в Украине презумпцию несогласия относительно прививок.