Новий серіал на Дія.Освіта: покрокова інструкція для реалізації соціальних проєктів у громадах

Міністерство цифрової трансформації України та Благодійний фонд "МХП-Громаді" презентують новий освітній серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді", який вже доступний на платформі Дія.Освіта.

Мета серіалу – навчити працівників органів місцевого самоврядування та активістів розробляти ефективні проєкти, знаходити фінансування, залучати бізнес до підтримки і втілювати свої ідеї. Серіал стане корисним інструментом для тих, хто прагне втілювати соціальні ініціативи у своїх громадах, але не знає, з чого розпочати.

Серіал складається з 8 епізодів тривалістю 6-15 хвилин, у яких розглядаються всі аспекти реалізації соціального проєкту – від планування та пошуку фінансування до залучення партнерів і фандрайзингу. Кожен епізод містить практичні поради, реальні приклади успішних кейсів та помилок. Та охоплює такі теми:

Як розробити ідею проєкту та сформувати успішний бюджет

Як знайти партнерів серед місцевої влади, бізнесу та донорських організацій

Як написати грантову заявку та залучити фінансування

Методи фандрайзингу та співфінансування

За дев'ять років роботи в громадах ми з командою Благодійного фонду "МХП-Громаді" побачили, наскільки важливими є не лише ресурси для реалізації проєктів, а й чітке розуміння того, як ними управляти, залучати партнерів та долати виклики на кожному етапі. Наш освітній серіал покликаний дати людям інструменти та знання, які ми накопичували роками – від розробки проєктної ідеї до пошуку фінансування та втілення її в життя – розповів директор Благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Подивитися освітній серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді" можна безкоштовно на платформі Дія.Освіта. Він стане надійним помічником для тих, хто прагне змін у своїх громадах і шукає шляхи для реалізації своїх ініціатив.

Освітній серіал реалізовано благодійним фондом "МХП-Громаді" у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України для платформи Дія.Освіта.