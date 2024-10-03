Новий серіал на Дія.Освіта: покрокова інструкція для реалізації соціальних проєктів у громадах
Київ • УНН
Мінцифри та БФ "МХП-Громаді" презентують серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді" на Дія.Освіта. 8 епізодів навчать розробляти проєкти, знаходити фінансування та залучати партнерів.
Міністерство цифрової трансформації України та Благодійний фонд "МХП-Громаді" презентують новий освітній серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді", який вже доступний на платформі Дія.Освіта.
Мета серіалу – навчити працівників органів місцевого самоврядування та активістів розробляти ефективні проєкти, знаходити фінансування, залучати бізнес до підтримки і втілювати свої ідеї. Серіал стане корисним інструментом для тих, хто прагне втілювати соціальні ініціативи у своїх громадах, але не знає, з чого розпочати.
Серіал складається з 8 епізодів тривалістю 6-15 хвилин, у яких розглядаються всі аспекти реалізації соціального проєкту – від планування та пошуку фінансування до залучення партнерів і фандрайзингу. Кожен епізод містить практичні поради, реальні приклади успішних кейсів та помилок. Та охоплює такі теми:
- Як розробити ідею проєкту та сформувати успішний бюджет
- Як знайти партнерів серед місцевої влади, бізнесу та донорських організацій
- Як написати грантову заявку та залучити фінансування
- Методи фандрайзингу та співфінансування
За дев'ять років роботи в громадах ми з командою Благодійного фонду "МХП-Громаді" побачили, наскільки важливими є не лише ресурси для реалізації проєктів, а й чітке розуміння того, як ними управляти, залучати партнерів та долати виклики на кожному етапі. Наш освітній серіал покликаний дати людям інструменти та знання, які ми накопичували роками – від розробки проєктної ідеї до пошуку фінансування та втілення її в життя
Подивитися освітній серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді" можна безкоштовно на платформі Дія.Освіта. Він стане надійним помічником для тих, хто прагне змін у своїх громадах і шукає шляхи для реалізації своїх ініціатив.
Освітній серіал реалізовано благодійним фондом "МХП-Громаді" у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України для платформи Дія.Освіта.