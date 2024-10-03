Новый сериал на Дія.Освіта: пошаговая инструкция для реализации социальных проектов в громадах

Министерство цифровой трансформации Украины и Благотворительный фонд «МХП-Общине» представляют новый образовательный сериал «Как воплотить социальный проект в обществе», который уже доступен на платформе Дія.Освіта.

Цель сериала - научить работников органов местного самоуправления и активистов разрабатывать эффективные проекты, находить финансирование, привлекать бизнес к поддержке и воплощать свои идеи. Сериал станет полезным инструментом для тех, кто стремится воплощать социальные инициативы в своих общинах, но не знает, с чего начать.

Сериал состоит из 8 эпизодов продолжительностью 6-15 минут, в которых рассматриваются все аспекты реализации социального проекта - от планирования и поиска финансирования до привлечения партнеров и фандрайзинга. Каждый эпизод содержит практические советы, реальные примеры успешных кейсов и ошибок. И охватывает следующие темы:

Как разработать идею проекта и сформировать успешный бюджет

Как найти партнеров среди местной власти, бизнеса и донорских организаций

Как написать грантовую заявку и привлечь финансирование

Методы фандрайзинга и софинансирования

За девять лет работы в громадах мы с командой Благотворительного фонда «МХП-Громаде» увидели, насколько важны не только ресурсы для реализации проектов, но и четкое понимание того, как ими управлять, привлекать партнеров и преодолевать вызовы на каждом этапе. Наш образовательный сериал призван дать людям инструменты и знания, которые мы накапливали годами - от разработки проектной идеи до поиска финансирования и воплощения ее в жизнь - рассказал директор Благотворительного фонда «МХП-Общине» Александр Пахолюк.

Посмотреть образовательный сериал «Как воплотить социальный проект в громаде» можно бесплатно на платформе Дія.Освіта. Он станет надежным помощником для тех, кто стремится к изменениям в своих громадах и ищет пути для реализации своих инициатив.

Образовательный сериал реализован благотворительным фондом «МХП-Громаде» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины для платформы Дія.Освіта.