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Новый сериал на Дія.Освіта: пошаговая инструкция для реализации социальных проектов в громадах

Новый сериал на Дія.Освіта: пошаговая инструкция для реализации социальных проектов в громадах

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:08  •  180 просмотра

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Минцифры и БФ «МХП-Общине» представляют сериал «Как воплотить социальный проект в обществе» на Дія.Освіта. 8 эпизодов научат разрабатывать проекты, находить финансирование и привлекать партнеров.

Министерство цифровой трансформации Украины и Благотворительный фонд «МХП-Общине» представляют новый образовательный сериал «Как воплотить социальный проект в обществе», который уже доступен на платформе Дія.Освіта. 

Цель сериала - научить работников органов местного самоуправления и активистов разрабатывать эффективные проекты, находить финансирование, привлекать бизнес к поддержке и воплощать свои идеи. Сериал станет полезным инструментом для тех, кто стремится воплощать социальные инициативы в своих общинах, но не знает, с чего начать.

Сериал состоит из 8 эпизодов продолжительностью 6-15 минут, в которых рассматриваются все аспекты реализации социального проекта - от планирования и поиска финансирования до привлечения партнеров и фандрайзинга. Каждый эпизод содержит практические советы, реальные примеры успешных кейсов и ошибок. И охватывает следующие темы:

  • Как разработать идею проекта и сформировать успешный бюджет
  • Как найти партнеров среди местной власти, бизнеса и донорских организаций
  • Как написать грантовую заявку и привлечь финансирование
  • Методы фандрайзинга и софинансирования

За девять лет работы в громадах мы с командой Благотворительного фонда «МХП-Громаде» увидели, насколько важны не только ресурсы для реализации проектов, но и четкое понимание того, как ими управлять, привлекать партнеров и преодолевать вызовы на каждом этапе. Наш образовательный сериал призван дать людям инструменты и знания, которые мы накапливали годами - от разработки проектной идеи до поиска финансирования и воплощения ее в жизнь

- рассказал директор Благотворительного фонда «МХП-Общине» Александр Пахолюк.

Посмотреть образовательный сериал «Как воплотить социальный проект в громаде» можно бесплатно на платформе Дія.Освіта. Он станет надежным помощником для тех, кто стремится к изменениям в своих громадах и ищет пути для реализации своих инициатив.

Образовательный сериал реализован благотворительным фондом «МХП-Громаде» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины для платформы Дія.Освіта.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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