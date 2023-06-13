Новозеландська радіостанція попросила вибачення за "прокремлівське сміття" у статтях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Керівник новозеландської радіостанції RNZ попросив вибачення за публікацію, в якій він назвав деякі статті про Україну "прокремлівським сміттям". Про це пише BBC, передає УНН.
Деталі
Пол Томсон, керівник новозеландської державної радіостанції RNZ, просив вибачення за публікацію, в якій він назвав деякі статті про Україну "прокремлівським сміттям". Це сталося після того, як до цих статей, розміщених на сайті радіостанції, були внесені неавторизовані зміни, які спричинили спотворення фактів та вигідне представлення росії.
Загалом, більше десятка статей, які радіостанція переписала з надійних джерел, таких як Reuters і BBC, були піддані "редактурі".
Виявилося, що статті були відредаговані співробітником, який зізнався, що займається цим вже протягом багатьох років.
Наприклад, він додавав твердження про те, що російським кордонам загрожували неонацисти, а Крим був окупований росією після проведення референдуму.
Пол Томсон висловив своє здивування та шок від цього інциденту, називаючи його дуже болючим. Відповідального за публікацію журналіста відсторонили від роботи.
Цитата
"Я вкрай засмучений тим, що в наших статтях опинилося прокремлівське сміття, цьому немає виправдання, - сказав Томсон, окремо вибачившись при цьому перед своєю українською аудиторією. - Цей інцидент також порушує важливе питання про редагування наших новин у режимі онлайн. Очевидно, наша система редагування не така надійна, як мала б бути".
Також Томсон зазначив, що співробітники радіостанції зараз ретельно переглядають тисячі раніше опублікованих статей з метою виявлення підозрілих змін. Проте, ця робота може зайняти багато днів, а можливо й тижнів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦСК назвали безглуздими фейки рф про контрнаступ ЗСУ: "Україна має успіх на кількох напрямках"