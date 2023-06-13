Новозеландская радиостанция извинилась за "прокремлевский мусор" в статьях

Детали

Пол Томсон, руководитель новозеландской государственной радиостанции RNZ, извинился за публикацию, в которой он назвал некоторые статьи об Украине "прокремлевским мусором". Это произошло после того, как в эти статьи, размещенные на сайте радиостанции, были внесены неавторизованные изменения, которые повлекли искажение фактов и выгодное представление россии.

В общем, более десятка статей, которые радиостанция переписала из надежных источников, таких как Reuters и BBC, были подвергнуты "редактуре".

Оказалось, что статьи были отредактированы сотрудником, который признался, что занимается этим уже в течение многих лет.

Например, он добавлял утверждения о том, что российским границам угрожали неонацисты, а Крым был оккупирован россией после проведения референдума.

Пол Томсон выразил свое удивление и шок от этого инцидента, называя его очень болезненным. Ответственного за публикацию журналиста отстранили от работы.

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"Я крайне расстроен тем, что в наших статьях оказался прокремлевский мусор, этому нет оправдания, - сказал Томсон, отдельно извинившись при этом перед своей украинской аудиторией. - Этот инцидент также поднимает важный вопрос о редактировании наших новостей в режиме онлайн. Очевидно, наша система редактирования не так надежна, как должна была бы быть".

Также Томсон отметил, что сотрудники радиостанции сейчас тщательно просматривают тысячи ранее опубликованных статей с целью выявления подозрительных изменений. Однако, эта работа может занять много дней, а возможно и недель.

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