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Нововведення Укрпошти з 1 липня: зміна графіку роботи та підвищення тарифів

Нововведення Укрпошти з 1 липня: зміна графіку роботи та підвищення тарифів

Київ • УНН

 • 203954 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні "Укрпошта" повернулася до довоєнного графіку роботи у більшості областей України. Виключення - тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку, пише УНН з посиланням пресслужбу компанії.

Деталі

У деяких звільнених містах, де наразі населення повернулося лише частково, відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком.

Як зазначили в пресслужбі, "Укрпошта" буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) - до 3,5 м.

Також впроваджено зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

Крім цього, з 1 липня тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт" зростуть в межах України в середньому на 14% та в межах області - на 13%. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг - 75 грн порівняно з 65 грн.

Відправлення "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% в межах області та 16% в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то відсьогодні коштуватиме 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи".

Нагадаємо 

Укрпошта відкрила свій магазин на американській платформі Amazon і стала першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.

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