Нововведение Укрпочты с 1 июля: изменение графика работы и повышение тарифов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня "Укрпочта" вернулась к довоенному графику работы в большинстве областей Украины. Исключение – временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке, пишет УНН со ссылкой пресс-службу компании.

Детали

В некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения Укрпочты работают по сокращенному графику.

Как отметили в пресс-службе, "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м, и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) – до 3,5 м.

Также введены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг.

Кроме этого, с 1 июля тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт" возрастут в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%. Например, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг - 75 грн по сравнению с 65 грн.

Отправка "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% в пределах области и 16% в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с сегодняшнего дня будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

Напомним 

Укрпочта открыла свой магазин на американской платформе Amazon и стала первой почтовой компанией в мире, которая это сделала.

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