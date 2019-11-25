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Новосад хоче створити центр олімпіадного руху

Новосад хоче створити центр олімпіадного руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що у міністерстві є ініціатива зі створення центру олімпіадного руху, який посилював би цей рух у шкільних масах, а також заохочував би молодих вчених не тільки грошима. Про це вона розповіла журналістам під час брифінгу, передає УНН.

"Спільно з Малою академією наук (МАН - ред.), в рамках міністерства, ми хочемо переглянути, як ми працюємо з олімпіадами. Є величезне бажання створити центр олімпіадного руху, який би займався й олімпіадами, й турнірами, а також посилював би цей напрям. І працювати над тим, щоб підвищувати стипендії переможцям", - повідомила Новосад.

Також міністр переконана, що дітей важливо нагороджувати не тільки грошима, але і освітніми можливостями.

"Одна справа дати 2000 грн на місяць, а інша – дати можливість поїхати в CERN (Європейська організація з ядерних досліджень - ред.) чи NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США - ред.), або в інший центр для ознайомлення чи запровадження власних досліджень. Саме над цим ми збираємось попрацювати з МАН", - розповіла міністр.

Як раніше повідомлялося в УНН, Новосад пояснила свою заяву про те, що в Україні забагато вчителів.

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