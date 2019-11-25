Новосад хоче створити центр олімпіадного руху

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що у міністерстві є ініціатива зі створення центру олімпіадного руху, який посилював би цей рух у шкільних масах, а також заохочував би молодих вчених не тільки грошима. Про це вона розповіла журналістам під час брифінгу, передає УНН.