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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33098 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106446 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105906 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117468 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Новосад хочет создать центр олимпиадного движения

Новосад хочет создать центр олимпиадного движения

Киев  •  УНН

 • 9535 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в министерстве есть инициатива создания центра олимпиадного движения, который усиливал бы это движение в школьных массах, а также поощрял бы молодых ученых не только деньгами. Об этом она рассказала журналистам во время брифинга, передает УНН.

"Совместно с Малой академией наук (МАН - ред.), в рамках министерства, мы хотим посмотреть, как мы работаем с олимпиадами. Есть огромное желание создать центр олимпиадного движения, который бы занимался и олимпиадами, и турнирами, а также усиливал бы это направление. И работать над тем, чтобы повышать стипендии победителям", - сообщила Новосад.

Также министр убеждена, что детей важно награждать не только деньгами, но и образовательными возможностями.

"Одно дело дать 2000 грн в месяц, а другое - дать возможность поехать в CERN (Европейская организация с ядерных исследований - ред.) или NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - ред.), или в другой центр для ознакомления или введения собственных исследований. Именно над этим мы собираемся поработать с МАН", - рассказала министр.

Как ранее сообщалось в УНН, Новосад объяснила свое заявление о том, что в Украине слишком много учителей.

Украинские Национальные Новости

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