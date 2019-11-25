Новосад хочет создать центр олимпиадного движения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в министерстве есть инициатива создания центра олимпиадного движения, который усиливал бы это движение в школьных массах, а также поощрял бы молодых ученых не только деньгами. Об этом она рассказала журналистам во время брифинга, передает УНН.
"Совместно с Малой академией наук (МАН - ред.), в рамках министерства, мы хотим посмотреть, как мы работаем с олимпиадами. Есть огромное желание создать центр олимпиадного движения, который бы занимался и олимпиадами, и турнирами, а также усиливал бы это направление. И работать над тем, чтобы повышать стипендии победителям", - сообщила Новосад.
Также министр убеждена, что детей важно награждать не только деньгами, но и образовательными возможностями.
"Одно дело дать 2000 грн в месяц, а другое - дать возможность поехать в CERN (Европейская организация с ядерных исследований - ред.) или NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - ред.), или в другой центр для ознакомления или введения собственных исследований. Именно над этим мы собираемся поработать с МАН", - рассказала министр.
Как ранее сообщалось в УНН, Новосад объяснила свое заявление о том, что в Украине слишком много учителей.