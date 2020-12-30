Новорічні привітання: через пандемію в Україні стали менше замовляти Дідів Морозів та Снігуроньок

“Цього року не було корпоративів, раніше спершу були корпоративи. Корпоративи були і маленькі, і великі. І замовляли Дідів Морозів на корпоратив як на 6 годин, так і 3-4-5 годин. Як ведучий Дід Мороз був. Був Дід Мороз і Снігуронька… Цього року стали менше замовляти разом. Того року, наприклад, на корпоратив замовляли рівноцінно - як Діда Мороза зі Снігуронькою, так і одного Діда Мороза, то цього року попит тільки на самого Діда Мороза… Щодо дитячих вітань те саме - додому стали більше замовляти тільки Діда Мороза і менше стало вітання”, - сказала ведуча новорічного агентства Анна Довгих.

За її словами, викликати Дідів Морозів стали щонайменше удвічі менше.

Керівниця ігрового театру Віолетта Єрьоміна зауважила фактори, які впливають на замовлення: з одного боку, цікавість зросла, адже стало менше розважальних локацій, які люди можуть відвідати самостійно, а з іншого - є побоювання запрошувати чужих людей додому чи в офіс.

“Тому, скажімо, 50 на 50… Порівняно з минулим роком менше, тому що дуже багато закладів, які не можуть запросити до себе на привітання героїв”, - пояснила Віолетта Єрьоміна, додавши, що іноді в колективи замовляють персонажів з новорічних історій, а потім відмовляються.

Вона зазначила, що після замовлення до дітей не всі батьки підтримують таке привітання, чи керівництво закладу не дозволяє його проводити.

При цьому, в івент-агентствах пропонують альтернативу традиційним поздоровленням. “У нас є зараз така послуга - відеопоздоровлення, яку ми для своїх клієнтів пропонуємо, і так як були запити на Святих Миколаїв, не так на Діда Мороза, як на Святого Миколая - то ми і робили казки для дітей і записували відеозвернення”, - зазначила співвласник івент-агентства Аліса Холодова.

Нагадаємо, влада Києва попросила батьків не водити дітей "на ялинки" у школах і дитсадках.

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