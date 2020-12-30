Новорічні привітання: через пандемію в Україні стали менше замовляти Дідів Морозів та Снігуроньок

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 12154 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 21554 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 32151 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 55666 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 102747 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 187843 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210677 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182534 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172844 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115982 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 12062 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 28846 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57151 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 34743 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 22387 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 23495 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 215408 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 245467 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 332945 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 493930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 2970 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 4312 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10610 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12107 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 57894 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Новорічні привітання: через пандемію в Україні стали менше замовляти Дідів Морозів та Снігуроньок

Київ • УНН

 • 17633 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Україні під час пандемії стали менше звертатись до івент-агенств для замовлення новорічного привітання від Діда Мороза та Снігуроньки, оскільки багато закладів закриті, а цього року було менше корпоративів. Про це в коментарях УНН розповіли представники івент-агентств.

Новорічні привітання: через пандемію в Україні стали менше замовляти Дідів Морозів та Снігуроньок

“Цього року не було корпоративів, раніше спершу були корпоративи. Корпоративи були і маленькі, і великі. І замовляли Дідів Морозів на корпоратив як на 6 годин, так і 3-4-5 годин. Як ведучий Дід Мороз був. Був Дід Мороз і Снігуронька… Цього року стали менше замовляти разом. Того року, наприклад, на корпоратив замовляли рівноцінно - як Діда Мороза зі Снігуронькою, так і одного Діда Мороза, то цього року попит тільки на самого Діда Мороза… Щодо дитячих вітань те саме - додому стали більше замовляти тільки Діда Мороза і менше стало вітання”, - сказала ведуча новорічного агентства Анна Довгих.

За її словами, викликати Дідів Морозів стали щонайменше удвічі менше.

Керівниця ігрового театру Віолетта Єрьоміна зауважила фактори, які впливають на замовлення: з одного боку, цікавість зросла, адже стало менше розважальних локацій, які люди можуть відвідати самостійно, а з іншого - є побоювання запрошувати чужих людей додому чи в офіс.

“Тому, скажімо, 50 на 50… Порівняно з минулим роком менше, тому що дуже багато закладів, які не можуть запросити до себе на привітання героїв”, - пояснила Віолетта Єрьоміна, додавши, що іноді в колективи замовляють персонажів з новорічних історій, а потім відмовляються.

Вона зазначила, що після замовлення до дітей не всі батьки підтримують таке привітання, чи керівництво закладу не дозволяє його проводити.

При цьому, в івент-агентствах пропонують альтернативу традиційним поздоровленням. “У нас є зараз така послуга - відеопоздоровлення, яку ми для своїх клієнтів пропонуємо, і так як були запити на Святих Миколаїв, не так на Діда Мороза, як на Святого Миколая - то ми і робили казки для дітей і записували відеозвернення”, - зазначила співвласник івент-агентства Аліса Холодова.

Нагадаємо, влада Києва попросила батьків не водити дітей "на ялинки" у школах і дитсадках.

Також нагадаємо, психолог дав поради, як вибрати новорічний подарунок. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99