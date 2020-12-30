Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек

"В этом году не было корпоративов, ранее сначала были корпоративы. Корпоративы были и маленькие, и большие. И заказывали Дедов Морозов на корпоратив как на 6 часов, так и 3-4-5 часов. Как ведущий Дед Мороз был. Был Дед Мороз и Снегурочка... В этом году стали меньше заказывать вместе. В том году, например, на корпоратив заказывали равноценно - как Деда Мороза со Снегурочкой, так и одного Деда Мороза, то в этом году спрос только на самого Деда Мороза... Что детских поздравлений, то же самое - домой стали больше заказывать только Деда Мороза и меньше стало поздравлений" - сказала ведущая новогоднего агентства Анна Долгих.

По ее словам, вызывать Дедов Морозов стали по меньшей мере вдвое меньше.

Руководитель игрового театра Виолетта Еремина отметила факторы, влияющие на заказ: с одной стороны, любопытство возросло, ведь стало меньше развлекательных локаций, которые люди могут посетить самостоятельно, а с другой - есть опасения приглашать чужих людей домой или в офис.

"Поэтому, скажем, 50 на 50... По сравнению с прошлым годом меньше, потому что очень много заведений, которые не могут пригласить к себе на поздравление героев", - пояснила Виолетта Еремина, добавив, что иногда в коллективы заказывают персонажей из новогодних историй, а потом отказываются.

Она отметила, что после заказа к детям не все родители поддерживают такое поздравление, или руководство заведения не позволяет его проводить.

При этом, в ивент-агентствах предлагают альтернативу традиционным поздравлениям. "У нас сейчас есть такая услуга - видеопоздравление, которую мы для своих клиентов предлагаем, и так как были запросы на Святых Николаев, не так на Деда Мороза, как на Святого Николая - то и делали сказки для детей и записывали видеообращения", - отметила совладелец ивент-агентства Алиса Холодова.

Напомним, власти Киева попросили родителей не водить детей "на елки" в школах и детсадах.

Также напомним, психолог дал советы, как выбрать новогодний подарок.