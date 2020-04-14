Нового міністра енергетики призначать на позачерговому засіданні Ради - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, планує призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Ім’я потенційного міністра поки не оголошується. Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Він буде в четвер. Новий міністр”, — відповів Арахамія на фразу ведучого, що зараз в Україні немає міністра енергетики.
Однак нардеп відмовився називати прізвище кандидата.
“Дійсно, в енергетиці божевільна криза, дуже не вистачає особи, яка приймає рішення. Тому ми обов’язково його отримаємо вже з програмою і розрахунками. Те, що немає міністра, не означає, що не ведеться робота з підготовки антикризового плану роботи Міністерства енергетики”, — зазначив Арахамія.
Він також розповів, чому на одному з минулих позачергових засідань ВР на прохання Президента зняла з розгляду проект постанови про призначення Ольги Буславец міністром енергетики та захисту навколишнього середовища.
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“Все відбувається в терміновому, турборежимі, і ми не встигли познайомити кандидата з фракцією”, — пояснив депутат.
Арахамія додав, що на початку депутати були нові, і не розуміли своєї ролі у питанні підбору урядових кадрів. Зараз вони до цього ставляться дуже серйозно, відповідально і тому потрібно проводити необхідні консультації перед тим, як виносити це в зал (чиєсь призначення — ред.).
Нагадаємо, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня, його ініціює Президент.