Нового міністра енергетики призначать на позачерговому засіданні Ради - Арахамія

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, планує призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Ім’я потенційного міністра поки не оголошується. Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.