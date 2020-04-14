Нового министра энергетики назначат на внеочередном заседании Рады - Арахамия

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, планирует назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Имя потенциального министра пока не оглашается. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.