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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Нового министра энергетики назначат на внеочередном заседании Рады - Арахамия

Нового министра энергетики назначат на внеочередном заседании Рады - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 15355 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, планирует назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Имя потенциального министра пока не оглашается. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Он будет в четверг. Новый министр”, — ответил Арахамия на фразу ведущего, что сейчас в Украине нет министра энергетики.

Однако нардеп отказался называть фамилию кандидата.

“Действительно, в энергетике сумасшедший кризис, очень не хватает лица, принимающего решение. Поэтому мы обязательно его получим уже с программой и расчетами. То, что нет министра, не означает, что не ведется работа по подготовке антикризисного плана работы Министерства энергетики”, — отметил Арахамия.

Он также рассказал, почему на одном из прошлых внеочередных заседаний ВР по просьбе Президента сняли с рассмотрения проект постановления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.

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“Все происходит в срочном, турборежиме, и мы не успели познакомить кандидата с фракцией”, — пояснил депутат.

Арахамия добавил, что в начале депутаты были новые, и не понимали своей роли в вопросе подбора правительственных кадров. Сейчас они к этому относятся очень серьезно, ответственно и поэтому нужно проводить необходимые консультации перед тем, как выносить это в зал (чье-либо назначение — ред.).

Напомним, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует Президент.

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