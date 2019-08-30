Новий віцепрем’єр Федоров задекларував 70 російських рублів та придбання квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подав декларацію перед вступом на посаду, повідомляє УНН.
Новопризначений віцепрем’єр задекларував майно, доходи та видатки за 2018 рік.
У своїй декларації він вказав, що володіє квартирою у Києві площею 74,8 кв.м. Федорів у своїй декларації у частині видатки вказує придбання квартири вартістю 1 122 888 грн.
Також у фінансових зобов’язаннях вказана сплата за інвестиційним договором за купівлю квартири у сумі 1 398 625 грн та несплачені податкові зобов’язання у сумі 28 513 грн.
Федоров задекларував Корпоративні права у ряді підприємств:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "5 СЛУЖБА" – 90%
- Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАДІМІР" – 33%
- Товариство з обмеженою відповідальністю "СММСТУДІО" – 100%.
Він також є кінцевим бенефіціаром цих підприємств.
Віцепрем’єру належить торгова марка "СММСТУДІО" та 50% торгової марки "Некстедо".
У доходах Федоров задекларував 4 375 053 грн від зайняття підприємницькою діяльністю, заробітна плата від роботи за сумісництвом – 42 967 грн, інше додаткове благо на суму 9 788 грн та проценти від депозитів на суму трохи більше 1000 грн.
Готівкою Федорів задекларував 200 000 доларів. На банківських рахунка у віцепрем’єра понад 500 тисяч гривень, 6 157 доларів та 70 рублів.
Також Федоров вказав, що є членом двох громадських об’єднань: ГО "ЦРМП "АКТИВ" та ГО "Команда Зеленського".
Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук вказав в декларації за 2018 році 1,851 млн грн доходів.