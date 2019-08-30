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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4909 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115815 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Новый вице-премьер Федоров задекларировал 70 российских рублей и приобретение квартиры

Новый вице-премьер Федоров задекларировал 70 российских рублей и приобретение квартиры

Киев  •  УНН

 • 19939 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подал декларацию перед вступлением в должность, сообщает УНН.

Новоназначенный вицепремьер задекларировал имущество, доходы и расходы за 2018 год.

В своей декларации он указал, что владеет квартирой в Киеве площадью 74,8 кв.м. Федоров в своей декларации в части расходы указывает приобретения квартиры стоимостью 1 122 888 грн.

Также в финансовых обязательствах указана оплата по инвестиционному договору за покупку квартиры в сумме 1 398 625 грн и неуплаченные налоговые обязательства в сумме 28 513 грн.

Федоров задекларировал Корпоративные права в ряде предприятий:

- Общество с ограниченной ответственностью "5 СЛУЖБА" - 90%
- Общество с ограниченной ответственностью "СТАДИМИР" - 33%
- Общество с ограниченной ответственностью "СММСТУДИО" - 100%.

Он также является конечным бенефициаром этих предприятий.

Вице-премьеру принадлежит торговая марка "СММСТУДИО" и 50% торговой марки "Некстедо".

В доходах Федоров задекларировал 4 375 053 грн от занятия предпринимательской деятельностью, заработная плата от работы по совместительству - 42 967 грн, другое дополнительное благо на сумму 9 788 грн и проценты от депозитов на сумму чуть более 1000 грн.

Наличными Федоров задекларировал 200 000 долларов. На банковских счета в вице-премьера более 500 000 гривен, 6 157 долларов и 70 рублей.

Также Федоров указал, что является членом двух общественных объединений: ОО "ЦРМП "АКТИВ" и ОО "Команда Зеленского".

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук указал в декларации за 2018 год 1,851 млн грн доходов.

Украинские Национальные Новости

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