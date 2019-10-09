Новий суперник Усика: чекав свого часу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Американський боксер Чазз Уізерспун поділився думками після того, як дізнався про бій із Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на промоутерську компанію "Matchroom Boxing".
"Я не можу дочекатися зустрічі з Усиком в Чикаго. Я готувався до серйозного бою. Олександр перейшов в суперважку вагу - він дізнається, що це зовсім інша гра. Я виграв свої останні вісім боїв, і я дійсно відчуваю, що чекав свого часу величезною можливості, подібної до цієї. Збираюся докласти всіх зусиль в боротьбі на рингу", - зізнався 38-річний спортсмен.
Відзначимо, що 38-річний американець став заміною для Тайрона Спонга, який провалив допінг-тест.
Нагадаємо, що як і планувалося, бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго (13-го за київським часом).