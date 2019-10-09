Новый соперник Усика: ждал своего часа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Американский боксер Чазз Уизерспун поделился мыслями после того, как узнал о бое с Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Matchroom Boxing".
"Я не могу дождаться встречи с Усиком в Чикаго. Я готовился к серьезному бою. Александр перешел в супертяжелый вес - он узнает, что это совсем другая игра. Я выиграл свои последние восемь боев, и я действительно чувствую, что ждал своего часа огромной возможности, подобной этой. Собираюсь сделать все в борьбе на ринге ", - признался 38-летний спортсмен.
Отметим, что 38-летний американец стал заменой для Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест.
Напомним, что как и планировалось, бой состоится 12 октября в Чикаго (13-го по киевскому времени).