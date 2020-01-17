Новий "Слуга народу" склав присягу в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Верховній Раді України під час ранкового пленарного засідання у п'ятницю, 17 січня, склав присягу народного депутата України Олександра Савченко. Він увійшов до фракції "Слуга народу", передає кореспондент УНН.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександра Санченко.
Так, новообраний депутат склав присягу перед Верховною Радою.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" директора з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, яка стала т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.