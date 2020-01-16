Новим "слугою народу" у ВР замість Венедіктової став співорганізатор Atlas Weekend
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" директора з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, яка стала т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Так, під час сьогоднішнього засідання ЦВК одноголосно було ухвалено рішення про визнання обраним та реєстрацію депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександра Санченка.
Як раніше повідомлялося, народного депутата від "Слуги народу" Ірину Венедіктову, яка стала т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, у парламенті мав замінити Олександр Санченко, який є одним з організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.