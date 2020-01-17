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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Новый "Слуга народа" принес присягу в Раде

Киев • УНН

 • 15027 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Верховной Раде Украины во время утреннего пленарного заседания у пятницу, 17 января, принял присягу народного депутата Украины Александра Савченко. Он вошел во фракцию "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

Новый "Слуга народа" принес присягу в Раде

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Санченко.

Так, новоизбранный депутат принес присягу перед Верховной Радой.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" директора из правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

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