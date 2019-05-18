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Новий очільник ООС привітав українців з Днем Європи

Новий очільник ООС привітав українців з Днем Європи

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський привітав українців з Днем Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.

“Від імені воїнів Об’єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас з Днем Європи в Україні! Під час підготовки у закордонних вищих військових навчальних закладах, спільних навчань чи міжнародних заходів обміну досвідом наші воїни зустрічають доброзичливість, солідарність і повагу з боку європейських колег. Для воїнів Об’єднаних сил і для мене особисто найвища цінність — людське життя і дотримання Закону. Для цього ми робимо все можливе. Це ті ключові пріоритети, які об’єднують нас із кращими носіями європейських цінностей”, — такими словами привітав українців зі святом Олександр Сирський.

Він наголосив, що Об’єднані сили обороняють не просто територію, людей, мову, — але й цінності, шлях, обраний нашим народом.

Та додав, що цей день — це гідний привід сказати велике “дякую” волонтерам і патріотам, які, “керуючись саме спільними цінностями, особистою порядністю і суспільною відповідальністю, протягом усіх цих років підставляють плече українському війську”.

Щорічно у третю суботу травня, починаючи з 2003 року, в Україні відзначають День Європи. Цього року це свято припало на 18 травня.

Як повідомляв УНН, сьогодні 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу та вперше відзначають День резервіста.

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