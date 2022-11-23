Новий масований обстріл: Кулеба закликав визнати рф терористичною державою в усьому світі

Цитата

«росія відзначає своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України, інших міст. Тим, хто ще сумнівався, має бути зрозуміло: Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі, а Україна має якомога швидше отримати всі необхідні системи ППО», - написав Кулеба в Twitter.

Доповнення

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії через новий масований ракетний обстріл.



Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.