Новый массированный обстрел: Кулеба призвал признать рф террористическим государством во всем мире

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«россия отмечает свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины, других городов. Тем, кто еще сомневался, должно быть понятно: россия должна быть признана террористическим государством по всему миру, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии из-за нового массированного ракетного обстрела.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к Кремлю и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.