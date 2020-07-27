Новим прокурором Києва став "люстрований" ексрадник Єрмака

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника – Олега Кіпера. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"У понеділок, 27 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Києва", - йдеться у повідомленні.

Венедіктова відзначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила Генеральний прокурор.

"У свою чергу, Олег Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань", - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.

Додамо, що Кіпер раніше працював позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, за часів президенства Віктора Януковича Кіпер займав посаду заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України. В результаті - потрапив під люстрацію та був звільнений.

Проте, у вересні 2019 року ОАСК відновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду.

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора Києва.

Нагадаємо, Венедіктова призначила виконуючого обов’язки прокурора Києва.

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