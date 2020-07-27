Новым прокурором Киева стал "люстрированный" экс-советник Ермака

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя - Олега Кипера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"В понедельнику, 27 июля 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя - Олега Кипера, ранее занимавший должность заместителя прокурора Киева", - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила Генеральный прокурор.

"В свою очередь, Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач", - отмечается в сообщении.

Отметим, Олег Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

Добавим, что Кипер ранее работал внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместитель начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. В результате - попал под люстрацию и был уволен.

Однако, в сентябре 2019 года ОАСК восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора.

9 июня 2020 года приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Напомним, Венедиктова назначила исполняющего обязанности прокурора Киева.

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