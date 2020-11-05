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Новіков розповів, що буде входити в понад мільярд бюджету НАЗК на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Наступного року бюджет НАЗК буде складати 1,1 млрд грн, з яких 400 млн буде відведено на фінансування НАЗК і 700 млн на політичні партії. Про це в ефірі одного з радіоканалів сказав голова НАЗК Олександр Новіков, передає УНН.

“Бюджет НАЗК, 690 млн, з них 400 — це безпосередньо НАЗК. 290 млн - це які ми розподіляємо в партії. Цей парламент змінив законодавство про фінансування політичних партій, і наступного року ми будемо виділяти на фінансування політичних партій десь близько 700 млн грн. Бюджет НАЗК на тому ж рівні, 400 млн, і залишається. Бо дехто пише, що там 1,1 млрд - це НАЗК, ні, 700 млн, тобто, більшість, це на фінансування партій. 400 млн без збільшення фінансування в проекті бюджету на 2021 рік передбачено”, — сказав Олександр Новіков.

Він зазначив, що вони з травня почали перевірки, бо орган перезавантажувався, і він звільнив всіх людей, до яких були питання, тому що НАЗК був дійсно органом якогось політичного впливу.

“Щодо співвідношення цього бюджету з результатами діяльності лише за 5 місяців... Ми встановили недостовірне декларування на 494 млн. Тобто, значно більше за 5 місяців, ніж бюджет НАЗК”, — додав Новіков.

За його словами, впродовж 2020 року працівники НАЗК отримували зарплату на рівні 37 тис. грн у зв’язку з COVID-19.

“Моя зарплата встановлена безпосередньо в законі, це 40 неоподаткованих мінімумів, і плюс надбавки, там, за державну таємницю і так далі”, — зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про фінансування нацбезпеки й оборони на майже 270 млрд грн.

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