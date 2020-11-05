Новиков рассказал, что будет входить в более миллиард бюджета НАПК на следующий год

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В следующем году бюджет НАНП будет составлять 1,1 млрд грн, из которых 400 млн будет отведено на финансирование НАПК и 700 млн на политические партии. Об этом в эфире одного из радиоканалов сказал глава НАПК Александр Новиков, передает УНН.