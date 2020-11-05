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Новиков рассказал, что будет входить в более миллиард бюджета НАПК на следующий год

Новиков рассказал, что будет входить в более миллиард бюджета НАПК на следующий год

Киев  •  УНН

 • 10532 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В следующем году бюджет НАНП будет составлять 1,1 млрд грн, из которых 400 млн будет отведено на финансирование НАПК и 700 млн на политические партии. Об этом в эфире одного из радиоканалов сказал глава НАПК Александр Новиков, передает УНН.

“Бюджет НАПК 690 млн, из них 400 — это непосредственно НАПК. 290 млн — это мы распределяем в партии. Этот парламент изменил законодательство о финансировании политических партий, и в следующем году мы будем выделять на финансирование политических партий где-то около 700 млн грн. Бюджет НАПК на том же уровне, 400 млн, и остается. Потому некоторые пишут, что там 1,1 млрд грн — это НАПК, нет, 700 млн, то есть, большинство, это — на финансирование партий. 400 млн без увеличения финансирования в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено”, — сказал Александр Новиков.

Он отметил, что они с мая начали проверки, поскольку орган перезагружался, и он освободил всех людей, к которым были вопросы, потому что Назка был действительно органом какого-то политического влияния.

“О соотношении этого бюджета результатам деятельности только за 5 месяцев... Мы установили недостоверное декларирование на 494 млн. То есть, значительно больше 5 месяцев, чем бюджет НАПК”, — добавил Новиков.

По его словам, в течение 2020 года работники НАПК получали зарплату на уровне 37 тыс. грн в связи с COVID-19.

“Моя зарплата установлена непосредственно в законе, это 40 необлагаемых минимумов, и плюс надбавки, там, за государственную тайну и так далее”, — отметил глава НАПК.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании нацбезопасности и обороны на почти 270 млрд грн.

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