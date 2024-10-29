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Нові подробиці справи Шабуніна: ЗМІ опублікували протокол допиту свідка, який підтверджує, що активіст ухиляється від служби

Київ • УНН

 • 13824 перегляди

Нові подробиці справи Шабуніна: ЗМІ опублікували протокол допиту свідка, який підтверджує, що активіст ухиляється від служби.

Нові подробиці справи Шабуніна: ЗМІ опублікували протокол допиту свідка, який підтверджує, що активіст ухиляється від служби

ЗМІ опублікували протокол допиту свідка у кримінальній справі антикорупціонера Віталія Шабуніна щодо ухилення ним від військової служби та підробки документів. Ці свідчення підтверджують факти порушень з боку Шабуніна, пише "Закон і бізнес", передає УНН.

Зокрема, ДБР допитало журналіста Володимира Бойка. Він служить у тій же бригаді ТрО, де числиться Шабунін і засновник благодійного фонду Дмитро Шерембей.

"Для фіктивного оформлення на службу Шабуніна В.В. "заднім числом" були внесені зміни в наказ командира військової частини А7376 (по стройовій частині) від 25.02.2022. При цьому Шабунін військову присягу не складав", - сказано в протоколі.

Як стверджують військові, у 2022-2023 роках Шабунін і Шерембей служили фіктивно, отримуючи зарплату й щомісячну премію 30 тис. грн за виконання бойових завдань. Але частину грошей переказували командиру в/ч за те, щоб ухилятися від служби і проживати вдома. Так, тільки у 2022 році Шабунін отримав грошове забезпечення "за виконання завдань" у розмірі 584 тис. грн.

Шабуніна і Шерембея повʼязує громадська організація "Центр протидії корупції", яку вони створили у 2012 році. За свідченням Бойка, перший час вони влаштовували замовні мітинги для фармацевтичних компаній, надавали послуги з переведення грошей у готівку. А пізніше Генпрокуратура відкрила справу щодо крадіжки з використанням рахунків ЦПК 2,5 млн доларів коштів, виділених урядом США на атестацію співробітників прокуратури.

Загалом у протоколі допиту наведено цілу низку доказів, які свідчать про відсутність Шабуніна на військовій службі. Так, влітку 2022 року він зʼявлявся у Запоріжжі, а пізніше скористався дружніми звʼязками з керівництвом НАЗК, яке підписувало листи про його липові відрядження.

Таким чином, антикорупціонер постійно проживав у Києві, де його часто помічали у ресторанах. При цьому, попри нібито службу в 2022 році, він задекларував дохід від підприємницької діяльності обсягом понад 1,5 млн грн, у 2023 році – понад 2,2 млн грн.

Водночас у протоколі допиту описані подробиці, як Шабунін привласнив автомобіль Nissan Pathfinder 2005 року випуску, ввезений з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Також за даними свідка, антикорупціонер використав свою фіктивну службу в армії для того, щоб призупинити розгляд старої кримінальної справи про побиття ним журналіста у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Командування Сил ТрО зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

Від служби в армії, за даними ЗМІ, ухиляються чимало інших журналістів і антикорупціонерів. Серед них: чоловік співзасновниці "ЦПК" Дар’ї Каленюк - Орест Рудий, журналісти Юрій Ніколов і Юрій Бутусов, очільник "Фундації DEJURE" Михайло Жернаков, головний редактор руху "Чесно" Олександр Саліженко і головний редактор "НВ" Віталій Сич.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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