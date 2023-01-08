Нове загострення війни може бути в лютому - Данілов

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“Чому мова йде саме про лютий місяць. Ви знаєте, що країна-агресор є державою, яка до якихось дат має щось звітувати... 24 лютого буде рівно рік, коли вони безглуздо почали велику війну проти нашого народу, у якій вони на 100% отримують поразку. (...) Вони обов’язково будуть мати спробу ще раз загострити всю цю річ”, – заявив Данілов.

Деталі

З його слів, тут є багато чинників, починаючи з того, що у грудні активізувалася російська закрита підкилимна дипломатія. Також зокрема, він згадав події, які мають відбутися на політичному фронті. Серед таких, зокрема, Мюнхенська конференція, ГА ООН. Також росія активно намагається втягнути білорусь у війну. Для цього робляться певні провокації.

“Тобто, дуже багато таких маркерів, з яких ми можемо зробити висновок, що ми виходимо в певну фазу активізації. Зараз є велике бажання втягнути білорусь, вже відкрите протистояння. Робляться певні провокації з цього приводу відомим російськими спецслужбами. Все це дає нам підґрунтя казати, що ми можемо мати так загострення”, – констатував Данілов.

Доповнення

Українські військові розглядають можливі варіанти агресії рф в найближчі місяці, але для цього росії потрібно перекинути відповідні сили й засоби.