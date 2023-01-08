Новое обострение войны может быть в феврале - Данилов

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“Почему речь идет именно о феврале месяце. Вы знаете, что страна-агрессор является государством, которое к каким-то датам должно что-то отчитываться... 24 февраля будет ровно год, когда они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они на 100% получают поражение. (...) Они обязательно будут иметь попытку еще раз обострить всю эту вещь”, – заявил Данилов.

Детали

По его словам, здесь есть много факторов, начиная с того, что в декабре активизировалась российская закрытая подковёрная дипломатия. Также, в частности, он упомянул события, которые должны произойти на политическом фронте. Среди таких, в частности, Мюнхенская конференция, ГА ООН. Также россия активно пытается втянуть беларусь в войну. Для этого делаются определенные провокации.

“То есть, очень много таких маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы выходим в определенную фазу активизации. Сейчас есть большое желание втянуть беларусь, уже открытое противостояние. Делаются определенные провокации по этому поводу известным российским спецслужбам. Все это дает нам основание говорить, что мы можем иметь так обострение”, – констатировал Данилов.

Дополнение

Украинские военные рассматривают возможные варианты агрессии рф в ближайшие месяцы, но для этого россии нужно перебросить соответствующие силы и средства.