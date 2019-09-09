Новачок Супреліги підсилився баскетболістом із символічної п'ятірки чемпіонату Польщі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Черговим новачком “Харківських Соколів” на новий сезон став 25-річний захисник Андрій Шаповалов. Про це інформує прес-служба “Соколів”, передає УНН.

Минулого сезону Шаповалов виступав за польську команду “Sokół Ostrów Mazowiecka”. Набирав у середньому 18,8 очка, 6,4 підбирання, 7 передач за поєдинок. За підсумками сезону українець ввійшов у символічну п’ятірку в другій лізі чемпіонату Польщі.

Відзначимо, раніше Шаповалов уже виступав за “Харківські Соколи”. У сезоні-2017/18 він у середньому набирав 10,5 очка, 4,6 підбирання, 3 передачі за поєдинок у Вищій лізі чемпіонату України.

Як повідомляв УНН, “Соколи” підписали також колишнього гравця юніорської збірної Литви.

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