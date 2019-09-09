Новичок Супрелигы усилился баскетболистом из символической пятерки чемпионата Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Очередным новичком “Харьковских Соколов” на новый сезон стал 25-летний защитник Андрей Шаповалов. Об этом сообщает пресс-служба “Соколов”, передает УНН.
В прошлом сезоне Шаповалов выступал за польскую команду “Sokół Ostrów Mazowiecka”. Набирал в среднем 18,8 очка, 6,4 подбора, 7 передач за поединок. По итогам сезона украинец вошел в символическую пятерку во второй лиге чемпионата Польши.
Отметим, ранее Шаповалов уже выступал за “Харьковские Соколы”. В сезоне 2017/18 он в среднем набирал 10,5 очка, 4,6 подбора, 3 передачи за матч в Высшей лиге чемпионата Украины.
Как сообщал УНН, “Соколы” подписали также бывшего игрока юниорской сборной Литвы.