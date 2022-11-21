Нова Зеландія ввела санкції проти членів сімей путіна, лукашенка та пєскова

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"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого були введені нові санкції у травні та вересні", - заявила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Вона додала: "Подальші санкції спрямовані проти 22 членів еліти, які підтримують незаконне вторгнення в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом. росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну".

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Під санкції потрапили дочки путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова, дружина і діти прессекретаря путіна дмитра пєскова (вже потрапив під санкції), голова "Центробанку" Ельвіра Набіулліна, а також дружина і син олександра лукашенка (вже під санкціями).

Окрім цього, під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

Повідомляється, що наразі Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також ввела безпрецедентні торговельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з рф.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня Нова Зеландія оголосила про пакет санкцій спрямований проти російського сектору оборони та безпеки.