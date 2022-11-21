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Нова Зеландія ввела санкції проти членів сімей путіна, лукашенка та пєскова

Нова Зеландія ввела санкції проти членів сімей путіна, лукашенка та пєскова

Київ • УНН

 • 319168 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти дочок російського диктатора володимира путіна, дружини та дітей прессекретаря кремля дмитра пєскова, а також дружини та одного із синів самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка. Про це пише УНН, посилаючись на сайт уряду країни.

Цитата

"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого були введені нові санкції у травні та вересні", - заявила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Вона додала: "Подальші санкції спрямовані проти 22 членів еліти, які підтримують незаконне вторгнення в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом. росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну".

Деталі

Під санкції потрапили дочки путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова, дружина і діти прессекретаря путіна дмитра пєскова (вже потрапив під санкції), голова "Центробанку" Ельвіра Набіулліна, а також дружина і син олександра лукашенка (вже під санкціями).

Окрім цього, під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

Повідомляється, що наразі Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також ввела безпрецедентні торговельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з рф.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня Нова Зеландія оголосила про пакет санкцій спрямований проти російського сектору оборони та безпеки.

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