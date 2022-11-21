Новая Зеландия ввела санкции против членов семей путина, лукашенко и пескова

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"Новая Зеландия впервые выступила против правителей и богачей россии, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего были введены новые санкции в мае и сентябре", - заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Она добавила: "Дальнейшие санкции направлены против 22 членов элиты, поддерживающих незаконное вторжение в Украину и вознагражденных за свою лояльность богатством и влиянием. россия полагается на постоянную поддержку тех, кто имеет власть и влияние, поскольку она продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину".

Детали

Под санкции попали дочери путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретарь путина дмитрия пескова (уже попал под санкции), глава "Центробанка" Эльвира Набиуллина, а также жена и сын александра лукашенко.

Кроме этого, под санкции попали четыре юридических лица, имеющих экономическое или стратегическое значение для россии в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.

Сообщается, что в настоящее время Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 физических и юридических лиц, а также ввела беспрецедентные торговые меры, приведшие к значительному сокращению двусторонней торговли с рф.

Напомним

В конце октября Новая Зеландия объявила о пакете санкций против российского сектора обороны и безопасности.