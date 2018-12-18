Нова українська церква: заново хреститися і вінчатися не доведеться

"Так, дійсні, ніяких заперечень. Так і сьогодні, якщо вони там (в храмах УПЦ МП - ред.) звершуватимуться, вони були і залишатимуться дійсними, ніяких ні перехрещень, ніяких додаткових обрядів звершувати не потрібно", - зазначив владика, відповідаючи на запитання, чи дійсні всі обряди, що проходили парафіяни в УПЦ МП, після їхнього переходу до нової Православної церкви.



За його словами, УПЦ МП і Православна церква України є двома паралельними структурами, які можуть співіснувати. "Православна церква України визнає всі таїнства, які були звершені в Московському патріархаті", - наголосив він.



При цьому митрополит додав, що Московський патріархат не визнає таїнств, звершених у новій Православній церкві.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав українців зі створенням Автокефальної Помісної Православної Церкви України 15 грудня під час Об'єднавчого собору в Києві.



За участь в Об'єднавчому соборі УПЦ МП прийняла рішення, що двоє митрополитів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) були звільнені з єпархії.



Йшлося про митрополита Симеона та митрополита Олександра.



При цьому в УПЦ МП додали, що участь цих митрополитів у Соборі 15 грудня стало "ухиленням у розкол". На місця звільнених уже призначили інших священнослужителів.