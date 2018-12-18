Новая украинская церковь: заново креститься и венчаться не придется

"Да, настоящие, никаких возражений. Так и сегодня, если они там (в храмах УПЦ МП - ред.) совершаться, они были и будут оставаться действительными, никаких ни пересечений, никаких дополнительных обрядов совершать не нужно", - отметил владыка, отвечая на вопрос, действительны все обряды, которые проходили прихожане в УПЦ МП, после их перехода к новой Православной церкви.



По его словам, УПЦ МП и Православная церковь Украины являются двумя параллельными структурами, которые могут сосуществовать. "Православная церковь Украины признает все таинства, которые были совершены в Московском патриархате", - подчеркнул он.



При этом митрополит отметил, что Московский патриархат не признает таинств, совершенных в новой Православной церкви.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с созданием Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве.



За участие в Объединительном соборе УПЦ МП принял решение, что двое митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии.



Речь шла о митрополите Симеоне и митрополите Александре.



При этом в УПЦ МП добавили, что участие этих митрополитов в Соборе 15 декабря стало "уклонением в раскол". На места уволенных уже назначили других священнослужителей.