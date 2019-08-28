Нова Рада: Хто? Що? Де? Коли? Відповідаємо на головні питання про ВР 9 скликання

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні на перше засідання збирається Верховна Рада 9 скликання. Ця Рада ще до початку роботи встигла стати унікальною. Як розпочнеться робота нардепів? Хто відкриватиме перше засідання? Коли обиратимуть нового прем’єра? УНН зібрав для вас інформацію, яка дає відповіді на ці та інші питання про новообрану Раду.

Урочисте засідання ВР почнеться о 10.00 сьогодні, 29 серпня.

Чому саме 29 серпня?

Ця дата була визначена новобраними нардепами під час роботи Підготовчої депутатської групи. Запропонувала цю дату група партії “Слуга народу”, яка отримала найбільшу кількість місць у парламенті. Під час визначення дати проведення першого засідання було враховано той факт, що нові парламентарі мають не менше 20 днів з дня оголошення результатів виборів для підготовки до початку роботи, узгодження позицій.

Хто відкриє засідання?

Відкриє засідання спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій.

Як відбуватиметься складання присяги новообраних нардепів?

Під час урочистого засідання нардепи мають скласти присягу на вірність державі. Текст присяги зачитує найстарший за віком нардеп. У ВР 9 скликання це 78-річний представник ОПЗЖ Юлій Іоффе.

Текст присяги нардепа закріплений у ст. 79 Конституції України.

“Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.

Правники тлумачать її значення так: “За своїм змістом присяга народного депутата означає добровільне взяття ним обов’язку бути вірним Україні, усіма своїми діями боронити її суверенітет і незалежність, дбати про благо Вітчизни і добробут громадян України, дотримуючись Конституції та законів України, керуючись інтересами усіх співвітчизників. Таким чином, складення присяги народним депутатом є не лише правовою формою легалізації його статусу, а й морально-політичним актом, що виявляє суб’єктивне ставлення народного депутата України до здійснення ним відповідальних депутатських повноважень”.

Чи закінчиться на цьому перше засідання ВР?

Після урочистого складання присяги, голова Підготовчої депутатської групи, а саме нардеп від партії “Слуга народу” Дмитро Разумков має відкрити перше пленарне засідання ВР 9 скликання.

Що далі?

Урочиста частина завершується. Але очікується, що після перерви о 13 годині нардепи зберуться знову для того аби приступити до роботи.

У порядку денному затвердженому під час роботи Підготовчої депутатської групи передбачено 27 пунктів, які мають опрацювати новобрані нардепи. Почнуть вони з формування тимчасової президії першої сесії ВР.

Після цього, очікується, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складення повноважень Кабінетом Міністрів перед новою Верховною Радою.

Після цього відбуватиметься формування депутатські фракції та групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій. Також депутати обератимуть голову, першого заступника й заступника голови Верховної Ради, а також склад Лічильної комісії ВР.

Після цього до нардепів звернеться Президент України Володимир Зеленський. Після цього запланований розгляд ряду конкретних питань, зокрема законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№ 7203).

Очікується також призначення прем’єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету Міністрів України.

Крім того, під час першого засідання нардепи мають затвердити перелік, спрямованість та персональний склад комітетів ВР.

Ймовірно, що нардепи розглянуть ще ряд кадрових питань, зокрема звільнення глави Служби безпеки України та призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом Генерального прокурора. Наостанок нардепи розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій у Верховній Раді 9 скликання, а також затвердять календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Чим особливий склад цієї Ради?

Всього у ВР буде 424 нардепи

• 254 представники партії “Слуга народу” (43,16% голосів виборців);

• 43 — “Опозиційна платформа — За життя” (13,05%),

• 26 — “Батьківщина” (8,18%);

• 25 — “Європейська солідарність” (8,1%);

• 20 — “Голос” (5,82%);

• 6 — “Опозиційний блок”;

• по одному представнику “Самопомочі”, “Єдиного центру”, ВО “Свобода” та “Біла Церква разом”.

У складі ВР буде: 89 жінок-нардепів

30 безробітних на момент обрання

13 без вищої освіти

Середній вік нових нардепів — 41 рік.

Головною особливістю цієї Ради безпрецедентно велика кількість нардепів, що потрапили до її складу під брендом однієї політичної сили — партії “Слуга народу”.

Як депутати розподіляться у комітетах?



Комітет з питань антикорупційної політики очолить Анастасія Красносільська (“Слуга народу”), перший заступник Ярослав Юрчишин (“Голос”), секретар Михайло Цимбалюк (“Батьківщина”);

очолить Анастасія Красносільська (“Слуга народу”), перший заступник Ярослав Юрчишин (“Голос”), секретар Михайло Цимбалюк (“Батьківщина”);

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Олександр Завітневич("Слуга народу“), перший заступник Михайло Забродський (“Євросолідарність”), секретар Роман Костенко (“Голос”);

— Олександр Завітневич("Слуга народу“), перший заступник Михайло Забродський (“Євросолідарність”), секретар Роман Костенко (“Голос”);

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин — Микола Сольський (“Слуга народу”), перший заступник Іван Кириленко (“Батьківщина”), секретар Іван Чайківський (позафракційний);

— Микола Сольський (“Слуга народу”), перший заступник Іван Кириленко (“Батьківщина”), секретар Іван Чайківський (позафракційний);

Комітет з питань бюджет у — Юрій Арістов (“Слуга народу”), перший заступник Іван Крулько (“Батьківщина”), секретар Володимир Цабаль (“Голос”);

у — Юрій Арістов (“Слуга народу”), перший заступник Іван Крулько (“Батьківщина”), секретар Володимир Цабаль (“Голос”);

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — Олександр Ткаченко (“Слуга народу”), перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна), секретар Олександр Абдуллін (“Батьківщина”);

— Олександр Ткаченко (“Слуга народу”), перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна), секретар Олександр Абдуллін (“Батьківщина”);

Комітет з питань екологічної політики та природокористування — Олег Бондаренко("Слуга народу“), перший заступник Степан Івахів (позафракційний), секретар Олександр Фельдман (“ОПЗЖ”);

— Олег Бондаренко("Слуга народу“), перший заступник Степан Івахів (позафракційний), секретар Олександр Фельдман (“ОПЗЖ”);

Комітет з питань економічного розвитку — Дмитро Наталуха (“Слуга народу”), перший заступник Сергій Тарута (“Батьківщина”), секретар Ярослав Рущишин (“Голос”);

— Дмитро Наталуха (“Слуга народу”), перший заступник Сергій Тарута (“Батьківщина”), секретар Ярослав Рущишин (“Голос”);

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування — Михайло Радуцький (“Слуга народу”), перший заступник Валерій Дубіль (“Батьківщина”), секретарка Яна Зінкевич (“Євросолідарність”);

— Михайло Радуцький (“Слуга народу”), перший заступник Валерій Дубіль (“Батьківщина”), секретарка Яна Зінкевич (“Євросолідарність”);

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — Богдан Яременко (“Слуга народу”), перший заступник Григорій Немиря (“Батьківщина”), секретар Соломія Бобровська (“Голос”);

— Богдан Яременко (“Слуга народу”), перший заступник Григорій Немиря (“Батьківщина”), секретар Соломія Бобровська (“Голос”);

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом — Іванна Климпуш-Цинцадзе (“Європейська солідарність”), перший заступник Вадим Галайчук (“СН”), секретар Євген Яковенко (“Батьківщина”);

— Іванна Климпуш-Цинцадзе (“Європейська солідарність”), перший заступник Вадим Галайчук (“СН”), секретар Євген Яковенко (“Батьківщина”);

Комітет з питань молоді і спорту — Андрій Кожем’якін (“Батьківщина”), перший заступник Жан Беленюк (“Слуга народу”), секретар Григорій Суркіс (“ОПЗЖ”);

— Андрій Кожем’якін (“Батьківщина”), перший заступник Жан Беленюк (“Слуга народу”), секретар Григорій Суркіс (“ОПЗЖ”);

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко (“Слуга народу”), перший заступник Роман Лозинський (“Голос”), секретар Дмитро Ісаєнко (“ОПЗЖ”)

— Андрій Клочко (“Слуга народу”), перший заступник Роман Лозинський (“Голос”), секретар Дмитро Ісаєнко (“ОПЗЖ”)

Комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак (“Слуга народу”), перший заступник Олександр Лукашев (“Слуга народу”), секретар Наталія Піпа (“Голос”);

— Сергій Бабак (“Слуга народу”), перший заступник Олександр Лукашев (“Слуга народу”), секретар Наталія Піпа (“Голос”);

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — Андрій Герус (“Слуга народу”), перший заступник Олексій Кучеренко (“Батьківщина”), секретар Юрій Шаповалов (“позафракційний”);

— Андрій Герус (“Слуга народу”), перший заступник Олексій Кучеренко (“Батьківщина”), секретар Юрій Шаповалов (“позафракційний”);

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубінець(позафракційний), перший заступник Максим Ткаченко (“Слуга народу”), секретар Рустем Умєров (“Голос”);

— Дмитро Лубінець(позафракційний), перший заступник Максим Ткаченко (“Слуга народу”), секретар Рустем Умєров (“Голос”);

Комітет з питань правової політики — Ірина Венедіктова (“Слуга народу”), перший заступник Василь Німченко (“ОПЗЖ”), секретар Олег Макаров (“Голос”);

— Ірина Венедіктова (“Слуга народу”), перший заступник Василь Німченко (“ОПЗЖ”), секретар Олег Макаров (“Голос”);

Комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський (“Слуга народу”), перший заступник Андрій Осадчук (“Голос”), секретар Сергій Мінько (позафракційний);

— Денис Монастирський (“Слуга народу”), перший заступник Андрій Осадчук (“Голос”), секретар Сергій Мінько (позафракційний);

Комітет з питань свободи слова — Нестор Шуфрич (“Опозиційна платформа — За життя”), перша заступниця Альона Шкрум (“Батьківщина”), секретар Сергій Швець (“Слуга народу”);

— Нестор Шуфрич (“Опозиційна платформа — За життя”), перша заступниця Альона Шкрум (“Батьківщина”), секретар Сергій Швець (“Слуга народу”);

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев (“Слуга народу”), перший заступник Ярослав Железняк (“Голос”), секретар Ігор Палиця (позафракційний);

— Данило Гетманцев (“Слуга народу”), перший заступник Ярослав Железняк (“Голос”), секретар Ігор Палиця (позафракційний);

Комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко (“Слуга народу”), перший заступник Кіра Рудик (“Голос”), секретар Сергій Ларін (“ОПЗЖ”);

— Михайло Крячко (“Слуга народу”), перший заступник Кіра Рудик (“Голос”), секретар Сергій Ларін (“ОПЗЖ”);

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради - Сергій Кальченко (“Слуга народу”). Першим заступником голови комітету стане Андрій Пузійчук (“Батьківщина”), секретарем — Михайло Папієв (“ОПЗЖ”);

- Сергій Кальченко (“Слуга народу”). Першим заступником голови комітету стане Андрій Пузійчук (“Батьківщина”), секретарем — Михайло Папієв (“ОПЗЖ”);

Комітет з питань транспорту та інфраструктури може очолити Володимир Крейденко (“Слуга народу”). Перша заступниця Юлія Клименко (“Голос”), секретар Геннадій Вацак (позафракційний);

може очолити Володимир Крейденко (“Слуга народу”). Перша заступниця Юлія Клименко (“Голос”), секретар Геннадій Вацак (позафракційний);

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова("Слуга народу“), перша заступниця Анжеліка Лабунська (“Батьківщина”), секретар Микола Бабенко (позафракційний).

— Галина Третьякова("Слуга народу“), перша заступниця Анжеліка Лабунська (“Батьківщина”), секретар Микола Бабенко (позафракційний).

Однак остаточно затвердити склад комітетів нардепи мають під час голосування вже в сесійній залі.

Хто очолить ВР 9 скликання?

Очікується, що головою ВР 9 скликання стане нардеп Дмитро Разумков, який очолював Підготовчу депутатську групу. Інші варіанти тут неможливі адже за його плечима підтримка партії “Слуга народу”, голосів якої у парламенті достатньо для його призначення.

Головним претендентом на посаду віце-спікера є представниця “Батьківщини” Олена Кондратюк.