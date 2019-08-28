Новая Рада: Кто? Что? Где? Когда? Отвечаем на главные вопросы о ВР 9 созыва

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Киев  •  УНН

 • 25029 просмотра

Активную работу парламентарии начнут уже сегодня

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня на первое заседание собирается Верховная Рада 9 созыва. Эта Рада еще до начала работы успела стать уникальной. Как начнется работа нардепов? Кто откроет первое заседание? Когда будт выбирать нового премьера? УНН собрал для вас информацию, которая дает ответы на эти и другие вопросы о новоизбранной Раде.

Торжественное заседание ВР начнется в 10.00 сегодня, 29 августа.

Почему именно 29 августа?

Эта дата была определена  новоизбранными нардепами во время работы Подготовительной депутатской группы. Предложила эту дату группа партии "Слуга народа", которая получила наибольшее количество мест в парламенте. При определении даты проведения первого заседания был учтен тот факт, что у новых парламентарие есть не менее 20 дней со дня объявления результатов выборов для подготовки к началу работы, согласования позиций.

Кто откроет заседание?

Откроет заседание спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий.

Как будет происходить присяга новоизбранных нардепов?

Во время торжественного заседания нардепы должны принести присягу на верность государству. Текст присяги зачитывает старший по возрасту депутат. В ВР 9 созыва это 78-летний представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.

Текст присяги нардепа закреплен в ст. 79 Конституции Украины.
"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Юристы объясняют ее значение так: "По своему содержанию присяга народного депутата означает добровольное взятие им обязанности быть верным Украине, всеми своими действиями защищать ее суверенитет и независимость, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии граждан Украины, соблюдая Конституцию и законы Украины, руководствуясь интересами всех соотечественников. Таким образом, принесение присяги народным депутатом является не только правовой формой легализации его статуса, но и морально-политическим актом, обнаруживает субъективное отношение народного депутата Украины к совершению им ответственных депутатских полномочий".

Закончится на этом первое заседание ВР?

После торжественного принятия присяги, председатель Подготовительной депутатской группы, а именно нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен открыть первое пленарное заседание ВР 9 созыва.

Что дальше?

Торжественная часть заканчивается. Но ожидается, что после перерыва в 13 часов нардепы соберутся вновь для того, чтобы приступить к работе.

В повестке дня, утвержденном во время работы Подготовительной депутатской группы, предусмотрено 27 пунктов, которые должны проработать избранные нардепы. Начнут они с формирования временного президиума первой сессии ВР.

После этого, ожидается, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом Министров перед новой Верховной Радой.

После этого будет происходить формирование депутатских фракций и групп. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций. Также депутаты проголосуют за кандидатуры на должности председателя, первого и заместителя председателя Верховной Рады, а также состав Счетной комиссии ВР.

После этого к нардепам обратится Президент Украины Владимир Зеленский. После этого запланировано рассмотрение ряда конкретных вопросов, в частности законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

Ожидается также назначение премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, формирование состав Кабинета Министров Украины.

Кроме того, во время первого заседания нардепы должны утвердить перечень, направленность и персональный состав комитетов ВР.

Вероятно, что нардепы рассмотрят еще ряд кадровых вопросов, в частности увольнении главы Службы безопасности Украины и назначение нового руководителя ведомства, решить вопрос о предоставлении согласия на увольнение с должности президентом Генерального прокурора. Напоследок нардепы рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций в Верховной Раде 9 созыва, а также утвердят календарный план работы второй сессии нового парламента.

Чем особенный состав этой Рады?

Всего в ВР будет 424 нардепы
• 254 представители партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей)
• 43 - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%),
• 26 - "Батькивщина" (8,18%);
• 25 - "Европейская солидарность" (8,1%);
• 20 - "Голос" (5,82%);
• 6 - "Оппозиционный блок";
• по одному представителю "Самопомочи", "Единого центра", ВО "Свобода" и "Белая Церковь разом".

В составе ВР будет: 89 женщин-нардепов
30 безработных на момент избрания
13 без высшего образования
Средний возраст новых нардепов - 41 год.

Главной особенностью этого Совета беспрецедентно большое количество нардепов, попавшие в ее состав под брендом одной политической силы - партии "Слуга народа".

Как депутаты распределятся в комитетах?

  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретарь Михаил Цимбалюк ("Батькивщина")
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ( "Слуга народа"), первый заместитель Михаил Забродский ("Евросолидарность"), секретарь Роман Костенко ("Голос")
  • Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений - Николай Сольский ("Слуга народа"), первый заместитель Иван Кириленко ("Батькивщина"), секретарь Иван Чайковский (внефракционный)
  • Комитет по вопросам бюджет в - Юрий Аристов ("Слуга народа"), первый заместитель Иван Крулько ("Батькивщина"), секретарь Владимир Цабаль ("Голос")
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), первый заместитель Ирина Констанкевич (внефракционный), секретарь Александр Абдуллин ("Батькивщина")
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), первый заместитель Степан Ивахив (внефракционный), секретарь Александр Фельдман ("ОПЗЖ")
  • Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), первый заместитель Сергей Тарута ("Батькивщина"), секретарь Ярослав Рущишин ("Голос")
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), первый заместитель Валерий Дубиль ( "Батькивщина"), секретарша Яна Зинкевич ("Евросолидарность")
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа"), первый заместитель Григорий Немыря ("Батькивщина"), секретарь Соломия Бобровская ("Голос")
  • Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), первый заместитель Вадим Галайчук ("Слуга народа"), секретарь Евгений Яковенко ( "Батькивщина")
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), первый заместитель Жан Беленюк ("Слуга народа"), секретарь Григорий Суркис ("ОПЗЖ")
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа"), первый заместитель Роман Лозинский ("Голос"), секретарь Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), первый заместитель Александр Лукашев ("Слуга народа"), секретарь Наталья Пипа ("Голос")
  • Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), первый заместитель Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), секретарь Юрий Шаповалов ("внефракционный")
  • Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинець (внефракционный), первый заместитель Максим Ткаченко ("Слуга народа"), секретарь Рустем Умеров ("Голос")
  • Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), первый заместитель Василий Нимченко ("ОПЗЖ"), секретарь Олег Макаров ( "Голос")
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"), первый заместитель Андрей Осадчук ("Голос"), секретарь Сергей Минько (внефракционный)
  • Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), первый заместитель Алена Шкрум ("Батькивщина"), секретарь Сергей Швец ("Слуга народа")
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Данил Гетманцев ("Слуга народа"), первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос"), секретарь Игорь Палица (внефракционный)
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа"), первый заместитель Кира Рудик ("Голос"), секретарь Сергей Ларин ("ОПЗЖ")
  • Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа"). Первым заместителем председателя комитета станет Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), секретарем - Михаил Папиев ("ОПЗЖ")
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры может возглавить Владимир Крейденко ("Слуга народа"). Первый заместитель Юлия Клименко ("Голос"), секретарь Геннадий Вацак (внефракционный)
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), первый заместитель Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), секретарь Николай Бабенко (внефракционный).

Однако окончательно утвердить состав комитетов нардепы должны во время голосования уже в сессионном зале.

Кто возглавит ВР 9 созыва?

Ожидается, что председателем ВР 9 созыва станет нардеп Дмитрий Разумков, который возглавлял Подготовительную депутатскую группу. Другие варианты здесь невозможны ведь за его плечами поддержка партии "Слуга народа", голосов которой в парламенте достаточно для его назначения.

Главным претендентом на должность вице-спикера является представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк.

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