Нова хвиля COVID-19: Харківську область зобов’язали посилити карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в регіоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що на початку тижня спостерігалось погіршення епідситуації в Харківській області, але оперативні дії як державної, так і місцевої влади дозволили стабілізувати ситуацію.
Цитата
“В області перевищували два індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров’я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем. Це дозволило нам вивести область з ознак, перевищення яких дозволяє встановлювати „червоний“ рівень епідемічної небезпеки”, — підкреслив Ляшко.
Деталі
Проте, зауважується, що ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою, тому Комісія ухвалила рішення зобов’язати Харківську обласну державну адміністрацію посилити протиепідемічні заходи в регіоні.
“Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількості захворювань”, — підсумував Ляшко.
Комісія ТЕБ та НС доручила Харківській ОДА:
· продовжувати збільшувати кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту;
· посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, неухильно виконуючи галузеві стандарти організації надання медичної допомоги хворим на COVID-19;
· оновити маршрути пацієнтів та їх суворе виконання медичною службою області;
· ініціювати встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території окремих територіальних громад у межах області.
Доповнення
Раніше директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов заявляв, що інформація про внесення до “червоної” зони Харківської області з 10 жовтня, що сьогодні з’явилася у соцмережах, є передчасною, і засідання державної комісії з цього питання ще не було.
Що було раніше
Раніше у мережі, з посиланням на фото нібито проекту протоколу позачергового засідання державної комісії ТЕБ і НС, з’явилася інформація, що на територіях Харківської та Херсонської областей можуть посилити карантинні заходи — нібито вже з 10 жовтня до “червоної” зони. Зазначимо, документ не підписаний і не завірений. Офіційної інформації з приводу цього немає.