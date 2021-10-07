Нова хвиля COVID-19: Харківську область зобов’язали посилити карантин

ukru
19:38 • 76052 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 100097 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 160749 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144534 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146892 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158814 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176474 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149929 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159106 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175983 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159776 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153078 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125217 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119360 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137260 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 160744 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153078 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251741 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248058 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376416 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 54018 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64194 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62346 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98214 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109513 перегляди
Актуальне
Нова хвиля COVID-19: Харківську область зобов’язали посилити карантин

Нова хвиля COVID-19: Харківську область зобов’язали посилити карантин

Київ • УНН

 • 24647 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в регіоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що на початку тижня спостерігалось погіршення епідситуації в Харківській області, але оперативні дії як державної, так і місцевої влади дозволили стабілізувати ситуацію.

Цитата

“В області перевищували два індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров’я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем. Це дозволило нам вивести область з ознак, перевищення яких дозволяє встановлювати „червоний“ рівень епідемічної небезпеки”, — підкреслив Ляшко.

Деталі

Проте, зауважується, що ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою, тому Комісія ухвалила рішення зобов’язати Харківську обласну державну адміністрацію посилити протиепідемічні заходи в регіоні.

“Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількості захворювань”, — підсумував Ляшко.

Комісія ТЕБ та НС доручила Харківській ОДА:

· продовжувати збільшувати кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту;

· посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, неухильно виконуючи галузеві стандарти організації надання медичної допомоги хворим на COVID-19;

· оновити маршрути пацієнтів та їх суворе виконання медичною службою області;

· ініціювати встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території окремих територіальних громад у межах області.

Доповнення

Раніше директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов заявляв, що інформація про внесення до “червоної” зони Харківської області з 10 жовтня, що сьогодні з’явилася у соцмережах, є передчасною, і засідання державної комісії з цього питання ще не було.

Що було раніше

Раніше у мережі, з посиланням на фото нібито проекту протоколу позачергового засідання державної комісії ТЕБ і НС, з’явилася інформація, що на територіях Харківської та Херсонської областей можуть посилити карантинні заходи — нібито вже з 10 жовтня до “червоної” зони. Зазначимо, документ не підписаний і не завірений. Офіційної інформації з приводу цього немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами