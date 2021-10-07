Новая волна COVID-19: Харьковскую область обязали усилить карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала Харьковскую ОГА усилить карантин в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в начале недели наблюдалось ухудшение эпидситуации в Харьковской области, но оперативные действия как государственного, так и местных властей позволили стабилизировать ситуацию.
Цитата
"В области превышали два индикатора: количество положительных тестов и количество госпитализаций. Оперативно реагируя на эту ситуацию, было наращено количество тестирований и добавлены новые учреждения здравоохранения, в частности, больницы, которые имеют кровати с кислородом. Это позволило нам вывести область из признаков, превышение которых позволяет устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Ляшко.
Детали
Однако, отмечается, что ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, поэтому Комиссия приняла решение обязать Харьковскую областную государственную администрацию усилить противоэпидемические мероприятия в регионе.
"Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количества заболеваний", - подытожил Ляшко.
Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Харьковской ОГА:
· Продолжать увеличивать количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста;
· Усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью, неуклонно выполняя отраслевые стандарты организации оказания медицинской помощи больным COVID-19;
· Обновить маршруты пациентов и их строгим выполнением медицинской службой области;
· Инициировать установление дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории отдельных территориальных общин в пределах области.
Дополнение
Ранее директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов заявлял, что информация о внесении в "красную" зону Харьковской области с 10 октября, что сегодня появилась в соцсетях, является преждевременной, и заседание государственной комиссии по этому вопросу еще не было.
Что было раньше
Ранее в сети, со ссылкой на фото якобы проекта протокола внеочередного заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, появилась информация, что на территории Харьковской и Херсонской областей могут усилить карантинные мероприятия - якобы уже с 10 октября до "красной" зоны. Отметим, документ не подписан и не заверен. Официальной информации по этому поводу нет.