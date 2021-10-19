Нова Covid-вакцина: у Франції оголосили про успішне випробовування препарату
Київ • УНН
Київ. 19 жовтня. УНН. Французька біотехнологічна компанія Valneva SE повідомила про успішне випробування нової інактивованої вакцини від Covid-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Valneva.
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Зазначається, що нова вакцина під час порівняння з препаратом від AstraZeneca перевершила її за всіма ключовими показниками.
Результати випробувань показали, що рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, в той час, як AstraZeneca – 576,6.
Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Зазначається, що для неї використовують інактивовану форму збудника Sars-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.
Компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії.
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