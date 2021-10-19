Нова Covid-вакцина: у Франції оголосили про успішне випробовування препарату

Деталі

Зазначається, що нова вакцина під час порівняння з препаратом від AstraZeneca перевершила її за всіма ключовими показниками.

Результати випробувань показали, що рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, в той час, як AstraZeneca – 576,6.

Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Зазначається, що для неї використовують інактивовану форму збудника Sars-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.

Компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії.

Нагадаємо

В Англії схвалили ліки від астми, які також допомагають від COVID-19.