Новая Covid-вакцина: во Франции объявили об успешном испытании препарата
Киев • УНН
Киев. 19 октября. УНН. Французская биотехнологическая компания Valneva SE сообщила об успешном испытании новой инактивированной вакцины от Covid-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Valneva.
Детали
Отмечается, что новая вакцина при сравнении с препаратом от AstraZeneca превзошла ее по всем ключевым показателям.
Результаты испытаний показали, что уровень сероконверсии нейтрализующих антител превышает 95% через две недели после введения второй дозы вакцины. При этом средний титр вакцины Valneva оказался на уровне 803,5, в то время, как AstraZeneca - 576,6.
Вакцина VLA2001 разработана на основе вакцины Ixiaro против японского энцефалита. Отмечается, что для нее используют инактивированную форму возбудителя Sars-CoV-2 в сочетании с адъювантами для стимулирования иммунной системы.
Компания Valneva SE планирует просить разрешение на использование своей вакцины у регуляторов Евросоюза и Великобритании.
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