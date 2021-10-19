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Новая Covid-вакцина: во Франции объявили об успешном испытании препарата

Новая Covid-вакцина: во Франции объявили об успешном испытании препарата

Киев  •  УНН

 • 19287 просмотра

Киев. 19 октября. УНН. Французская биотехнологическая компания Valneva SE сообщила об успешном испытании новой инактивированной вакцины от Covid-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Valneva.

Детали

Отмечается, что новая вакцина при сравнении с препаратом от AstraZeneca превзошла ее по всем ключевым показателям.

Результаты испытаний показали, что уровень сероконверсии нейтрализующих антител превышает 95% через две недели после введения второй дозы вакцины. При этом средний титр вакцины Valneva оказался на уровне 803,5, в то время, как AstraZeneca - 576,6.

Вакцина VLA2001 разработана на основе вакцины Ixiaro против японского энцефалита. Отмечается, что для нее используют инактивированную форму возбудителя Sars-CoV-2 в сочетании с адъювантами для стимулирования иммунной системы.

Компания Valneva SE планирует просить разрешение на использование своей вакцины у регуляторов Евросоюза и Великобритании.

Напомним

В Англии одобрили лекарство от астмы, которые также помогают от COVID-19.

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