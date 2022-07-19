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Норвезька компанія Yara, в якій заявляють про світовий голод, продовжує продавати свою продукцію до росії

Норвезька компанія Yara, в якій заявляють про світовий голод, продовжує продавати свою продукцію до росії

Київ • УНН

 • 330018 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Один із найбільших у світі постачальників мінеральних добрив - норвезька компанія Yara - продовжує дистрибуцію свого товару до росії. Про це свідчить як офіційний сайт компанії, так і її соціальні мережі, передає УНН.

Деталі

На початку березня в Yara заявили, що припиняють закуповувати сировину у російських компаній, які потрапили під санкції. У списки санкцій був включений бізнесмен Андрій Гур'єв (на той момент CEO "ФосАгро"), Андрій Мельниченко (до 9 березня - власник "ЄвроХіма", виробника добрив, фосфатної та калійної сировини) та Дмитро Мазепін (на той момент - основний бенефіціар "Уралхіма" і калійного гіганта "Уралкалій").

10 березня Гур'єв пішов з посади генерального директора та члена ради директорів "ФосАгро" (також з ради пішов засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший). Структури Гур'євих через трасти і безпосередньо зберегли контроль за 48,5% акцій компанії.

Мельниченко перестав бути бенефіціаром і вийшов із ради директорів "ЄвроХіму". А Дмитро Мазепін, у свою чергу, знизив частку в "Уралхімі" зі 100% нижче за контрольну і залишив посаду CEO компанії.

Замість нього крісло СЕО зайняв Дмитро Коняєв, якого санкції не торкнулися.

Саме Коняєв, згідно з повідомленням World Fertilizer Magazine, був обраний минулого року заступником голови Міжнародної асоціації виробників добрив (IFA), в якій президентом і головним виконавчим директором є Свейн Торе Холсетер - Президент і головний виконавчий директор одного з найбільших у світі постачальників мінеральних добрив — компанії Yara. Раніше він повідомляв, що світові загрожує ураган голоду, а експортні обмеження росії та білорусі призводять до того, що на світовий ринок надійде мало добрив.

Ця компанія, згідно з соціальними мережами, досі продовжує дистрибуцію свого товару до росії. Принаймні про це свідчить сторінка Yara у Instagram, Facebook та Telegram.

Раніше

Норвезька компанія Yara заявляла про припинення закупівель калію у білорусі з 1 квітня. Своє рішення Yara пояснила впливом світових санкцій проти мінська на ланцюжок поставок.

Історія навколо Yara та "Білоруськалія" тягнеться більше року. Білоруська опозиція неодноразово вимагала розриву співпраці від норвезької компанії з її білоруським партнером.

У відповідь на це Yara говорила, що її присутність у білорусі забезпечує здоров'я та безпеку працівників, а також сприяє покращенню умов праці на підприємстві.

У своєму пресрелізі Yara знову підкреслила свою "прихильність до безпеки співробітників "Білоруськалія"".

"Дуже шкода, що лише встановлений американськими санкціями дедлайн для завершення відносин із білоруською калійною компанією став єдиним і вимушеним приводом для відмови від співпраці з режимом Лукашенка", - заявив один із головних білоруських опозиціонерів Павло Латушко.

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