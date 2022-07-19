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Норвежская компания Yara, в которой заявляют о всемирном голоде, продолжает продавать свою продукцию в россию

Норвежская компания Yara, в которой заявляют о всемирном голоде, продолжает продавать свою продукцию в россию

Киев • УНН

 • 330010 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений норвежская компания Yara продолжает дистрибуцию своего товара в россию. Об этом свидетельствует как официальный сайт компании, так и ее социальные сети, передает УНН.

Детали

В начале марта в Yara заявили, что прекращают закупать сырье у российских компаний, которые попали под санкции. В санкционные списки был включен бизнесмен Андрей Гурьев (на тот момент CEO "ФосАгро"), Андрей Мельниченко (до 9 марта - владелец "ЕвроХима", производителя удобрений, фосфатного и калийного сырья) и Дмитрий Мазепин (на тот момент - основной бенефициар "Уралхима" и калийного гиганта "Уралкалий").

10 марта Гурьев ушел с поста генерального директора и члена совета директоров "ФосАгро" (также из совета ушел основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший). Структуры Гурьевых через трасты и напрямую сохранили контроль над 48,5% акций компании.

Мельниченко перестал быть бенефициаром и вышел из совета директоров "ЕвроХима". А Дмитрий Мазепин, в свою очередь, снизил долю в "Уралхиме" со 100% ниже контрольной и покинул пост CEO компании.

Вместо него кресло СЕО занял Дмитрий Коняев, которого санкции не коснулись.

Именно Коняев, согласно сообщению World Fertilizer Magazine, был избран в прошлом году заместителем председателя Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), в которой президентом и главным исполнительным директором является Свейн Торе Холсетер - президент и главный исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений — компании Yara. Ранее он сообщал, что миру угрожает ураган голода, а экспортные ограничения россии и беларуси приводят к тому, что на мировой рынок поступит мало удобрений.

Эта компания, согласно социальным сетям, до сих пор продолжает дистрибуцию своего товара в россию. По крайней мере об этом свидетельствует страница Yara в Instagram, Facebook и Telegram.

Ранее

Норвежская компания Yara заявляла о приостановке закупок калия в беларуси с 1 апреля. Свое решение Yara объяснила влиянием мировых санкций против Минска на цепочку поставок.

История вокруг Yara и "Беларуськалия" тянется больше года. Белорусская оппозиция неоднократно требовала разрыва сотрудничества от норвежской компании с ее белорусским партнером.

В ответ на это Yara говорила, что ее присутствие в беларуси обеспечивает здоровье и безопасность работников, а также способствует улучшению условий труда на предприятии.

В своем пресс-релизе Yara снова подчеркнула свою "приверженность безопасности сотрудников "Беларуськалия"".

"Очень жаль, что только установленный американскими санкциями дедлайн для завершения отношений с белорусской калийной компанией стал единственным и вынужденным поводом для отказа от сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил один из главных белорусских оппозиционеров Павел Латушко.

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