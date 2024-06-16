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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Норвегія виділяє понад $100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України

Київ • УНН

 • 57119 перегляди

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд норвезьких крон (понад $100 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення електропостачання, з акцентом на ремонт пошкоджених об'єктів у Харківській області.

Норвегія виділяє понад $100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України

Норвегія надасть Україні 1,1 мільярда норвезьких крон (понад 100 мільйонів доларів) для підтримки електроенергії. Про це повідомляє Уряд Норвегії, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Норвегія оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні на суму 1,1 мільярда норвезьких крон (понад 100 мільйонів доларів) для відновлення енергетичної інфраструктури.

Ми знаходимося в тісному діалозі з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими. Норвегія сподівається, що це нове фінансування дозволить пом’якшити частину збитків і забезпечити електроенергію в Україні

- заявив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Крім того, вже визначено, що 120 мільйонів норвезьких крон буде спрямовано через Програму розвитку ООН (ПРООН). Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури Харківської області, яка особливо постраждала від російських атак цієї весни. Пошкодження електростанцій і мережевих установок були серйозними.

Це фінансування допоможе, в тому числі, забезпечити стабільне електропостачання пологових блоків та операційних семи лікарень Харківської області. У деяких випадках доступ до електрики може означати різницю між життям і смертю

- сказав Йонас Гар Стере.

Нагадаємо

З моменту повномасштабного вторгнення рф Норвегія надала Україні мільярди крон для закупівлі газу, ремонту критичної інфраструктури та підтримки енергетичних компаній країни.

Норвегія допоможе побудувати енергетичну мережу для лікарень у Харкові - прем’єр країни16.06.24, 14:01 • 30267 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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