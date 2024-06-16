Норвегия предоставит Украине 1,1 миллиарда норвежских крон (более 100 миллионов долларов) для поддержки электроэнергии. Об этом сообщает Правительство Норвегии, передает УНН.

Детали

Сегодня Норвегия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда норвежских крон (более 100 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры.

Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше всего понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы. Норвегия надеется, что это новое финансирование позволит смягчить часть убытков и обеспечить электроэнергию в Украине - заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Кроме того, уже определено, что 120 миллионов норвежских крон будет направлено через Программу развития ООН (ПРООН). Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры Харьковской области, которая особенно пострадала от российских атак этой весной. Повреждения электростанций и сетевых установок были серьезными.

Это финансирование поможет, в том числе, обеспечить стабильное электроснабжение родильных блоков и операционных семи больниц Харьковской области. В некоторых случаях доступ к электричеству может означать разницу между жизнью и смертью - сказал Йонас Гар Стере.

Напомним

С момента полномасштабного вторжения рф Норвегия предоставила Украине миллиарды крон для закупки газа, ремонта критической инфраструктуры и поддержки энергетических компаний страны.

Норвегия поможет построить энергетическую сеть для больниц в Харькове - премьер страны