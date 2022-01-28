"Нормандська четвірка" та ТКГ: деталі розмови Зеленського із Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Учора ввечері, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.
Деталі
Як зазначили, лідери двох держав привітали активізацію роботи нормандського формату та проведення 26 січня в Парижі зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Вони наголосили на тому, що вперше з 2019 року погодили документ за результатами перемовин.
Зеленський підкреслив вагому роль Еммануеля Макрона в організації цієї зустрічі. Він також подякував президенту Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць нормандського формату. Також було обговорено важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей.
"Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується", — зазначив Зеленський.
Також президенти України та Франції позитивно описали візит до Парижа української делегації, який відбувся напередодні, на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.
Зеленський наголосив на зацікавленості в успішній реалізації наявних вагомих двосторонніх економічних домовленостей, а також у розвитку нових конкретних проектів.
Нагадаємо
26 січня приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники "нормандської четвірки" погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.
Відомо, що Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російську делегацію очолював заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.